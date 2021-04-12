Nisan karı yurdu etkisi altına aldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Ordu'nun yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü. Kumru ilçesi sınırları içerisinde bulunan bin 500 rakımlı Düzoba Yaylası'nda da 2 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı sonrası, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışı sonrası yayla yollarında ve alanda iş makineler ile kar küreme çalışmaları yaparken, bahar aylarında yağan kar yağışını görenler ise o anları cep telefonları kamerası ile kaydetti.

Nevşehir'de kar kalınlığı 42 cm olarak ölçüldü



Nevşehir'de geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve 2 gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 42 cm olarak ölçüldü.

Nevşehir'de Cuma günü yağan kar yağışı birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından kar kalınlığı il merkezinde 36 cm olarak ölçülürken Avanos ilçesine bağlı Altıpınar köyünde ise 42 cm olarak ölçüldü.

Nevşehir'de Cuma akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından il merkezinde kar kalınlığı 36 cm olarak ölçülürken metrekareye ise iki gün boyunca 34,5 kilogram kar düştüğü öğrenildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Altınpınar köyünde ise kar kalınlığı 42 cm olarak ölçülürken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 55 cm olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Kütahya'da nisan ayında kar sürprizi

Kütahya merkez ve Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kütahya-Eskişehir karayolu Kümbet Mevkii'nde yağan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Karayolunun civarındaki dağlar nisan ayında beyaza büründü.

Bin 826 rakımlı Kütahya merkez Türkmen Dağı'nda ise kan kalındığının 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Şehrin gözde noktalarından olan Hisar Kalesi beyaz örtü ile kaplandı. Nisan ayında yağan kar sonrası Okmeydanı, Radar ve Aydoğdu mahallelerinde araçlar ve evlerin çatıları kar ile kaplandı.

25 yıl sonra kar sürprizi ile uyandılar

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Dağküplü mahallesi halkı, 25 yıllık aradan sonra ilk defa nisan ayının ortasında kar yağışına uyanmanın şaşkınlığını yaşadılar. Yağış sebebi ile erken saatlerde ise bazı araçlar Sarıcakaya yolunda mahsur kaldı.

Eskişehir'de gece başlayan sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Sarıcakaya ilçesinin bazı bölgelerinde yer yer kalınlığı 20 santimetreyi geçen kar, nisan ayının ortasında vatandaşlar şaşırdı. Yaklaşık 25 yılın ardından nisan ayındaki yoğun kar yağışı Dağküplü Mahallesi sakinlerini de sevindirdi.

“En son 1997'de böyle olmuştu”

Sabah uyanınca kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirten Dağküplü Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın, yağışın toprak için çok önemli olduğunu söyledi. Nisan ayında kar yağışının en son 1997 yılında gerçekleştiğini belirten Yalçın, “En son 1995-97 yıllarında böyle bir kar yağmıştı. Yollar kar nedeniyle 3-4 gün kapanmıştı. Bu sene de böyle oldu, kar yeniden geldi. Çiftçimizin yüzü gülecek inşallah. Bu kardan sonra sıkıntılarımız bitecek. Toprak doyumunu aldı. Kar yağışı sabah ezandan sonra başladı. Sabah saat 9 civarında yollar sıkıntılıydı. Ondan sonra ekipler çalışmalarını sürdürerek yolları açmaya başladı.” dedi.

Bazı mahalle sakinleri ise kar yağışı sonrası oluşan görüntüleri cep telefonlarından fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Bu arada, sabah Sarıcakaya yolunda seyreden bazı araçlar yolda kalırken sürücüler güçlük yaşadı. İlerleyen saatlerde yolların açılmasının ardından araçlar ilerlemeye devam ettiler.

Nisan ayında Karacadağ'a kar düştü

Baharın beklendiği Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde Nisan ayında kar yağınca hem çevredeki yerleşim yerlerinde hem de çalışma için bölgeye giden Bağlar ilçe belediyesi ekipleri şaşırdı.

Bazı yerleşim yerlerine yeni yol kazandırmak ve mevcut yolların eksiklerini gidermek üzere sabah saatlerinde bölgeye hareket eden Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aniden bastıran kar ile karşılaşınca ilk iş olarak kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Yıllar sonra ilk kez bu dönemde bölgede kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, kar yağışına bağlı olarak meydana gelen soğuk havanın da yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla yaz ve kış demeden yılın her döneminde çevredeki yerleşim yerlerine ulaşım hizmeti götüren ekipler bu durumu cep telefonu ile çekti.

Çelikhan'a Nisan ayında kar yağdı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.

Birkaç gündür devam eden yağmurun ardından sabahın erken saatlerinde Çelikhan ilçe merkezine ve yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Yağan kar ile beraber ilçede hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Yağış nedeniyle yüksek kesimler ve evlerin çatıları beyaza büründü. Vatandaşlar, yağan kar ve soğuk havanın etkisiyle yeni çiçek açan meyve ağaçlarının zarar görmesinden endişe ediyor.



