Nisan yağmurları Karadeniz'i çamura boyadı

Samsun'da son 72 saat içerisinde metrekareye 70 kilo yağış düştü. Yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu. Ufuk çizgisinde deniz mavi rengini korurken, dron ile havadan görüntülen Karadeniz'de mavi ile kahverenginin kesiştiği noktalar renkli görüntüler oluşturdu.

Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden İbrahim Aydın, "Tabiatın erozyona uğramasından dolayı oluyor. Toprak eskiyor ve gittikçe parçalanmaya neden oluyor. Bu durumda denizde çamurlanmaya sebep oluyor. Başka bir açıklaması yok, bu doğal bir durumdur. Doğanın erozyona uğramasından kaynaklı oluşuyor. İnsanlar nasıl yaşlandığı zaman ölüyorsa tabiat da aynı kanunla hareket ediyor. Yani bu denizlerin çamurlanması doğal bir olaydır "dedi.

Vatandaş Eymen Tekcan, “Böyle olayların olması çok normal. Doğa ve tabiatta böyle şeyler oluyor. Bu yağışlar nisan ayı yağmurları sonuçta. Denizin bazen böyle kısa süreli çamurlanması doğadan kaynaklanan normal bir olaydır” diye konuştu.

Mustafa Kadim ise, “Bu kadar çamurlandığını görmemiştim. Bu sefer çok yerde böyle olmuş. Demek ki çok yağmur yağışından dolayı böyle olmuş. Ama herhangi bir koku yok. Pek bir sorun yok, biz alışkınız böyle şeylerde. Görüntüsü haricinde etkileyen kötü bir durum yok” şeklinde konuştu.

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre pazar günü hava çok bulutlu, pazartesi günü en düşük sıcaklık 9 derece sağanak yağışlı, salı günü en düşük sıcaklık 9 derece gök gürültülü ve sağanak yağışlı, çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 8 derece sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Furkan Abrek Ünal - Berkay Yıldız

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