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Nişana giden aile Yozgat'ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Nişana giden aile Yozgat'ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
Nişana giden aile Yozgat'ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Adana’dan Tokat’ın Niksar ilçesine nişan için giden aile, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde kaza yaptı. Aynı aileden 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İ.'nin (22) kullandığı 34 RDC 11 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 16 yaşındaki Berivan İ. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İ. (42) yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin, sürücü Hüseyin İ'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.

Bahadır Muhlis Gökgül
 

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