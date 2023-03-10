Nişanca'nın 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen tapu teslim törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan İlçe Tapu Müdürü Hamit Karpınar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Nişanca Mahallesi sakinleri katıldı.

“2019'un Mart ayında başladık, tapuları 2023 mart ayında verecek hale geldik”

Nişanca Mahallesi'ndeki 50 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulması konusunda zor bir süreçten geçtiklerini, Mart 2019 yılında yılında startı verdiklerini ifade eden Başkan Deniz Köken şunları söyledi:

"2019'un Mart ayında Münzevi Camii'nin altında bir toplantı yapmıştık. Ondan sonra ciddi bir çalışma içine girdik. Bölgenin tamamıyla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Biliyorsunuz 2019 ayının Ağustos ayında İstanbul'da küçük bir deprem oldu. Sitelerde ve başka yerlerde vatandaşlarımız iki gün kadar dışarlarda kaldılar. Özellikle Maliye bloklarında vatandaşlarımızın iki gün dışarıda kaldığını ve bizlerin de onlara yemek götürdüğünü biliyorum. O zaman dediler ki bize de bir çözüm bulun. Nişanca Mahallesi'nde tapulu bir tane bina bile yok. Ruhsatlı bina yok. Haliyle bizim yeniden bu işe bir altlık hazırlamamız lazımdı. 2010 yılında alınmış olan Kentsel Yenileme kararı da takip edilmeyince, biz ne bu dernek bize uygun mu değil mi diye sorguladık; ne de haritacı firmayı değiştirdik; niye çabuk yol alalım diye. Bunları düşünseydik en az 1,5 sene kaybederdik. Bugün de bunları konuşamazdık. Çok zor bir süreç ve o üst kurulla oturup görüşme, pazarlıklar derken son noktaya ancak gelebildik. Mart 2019'da start verdik 2023'ün Mart ayında tapu verecek hale geldik. Yani o kadar zor bir iş ki.. O yüzden sizin sabrınıza teşekkür ediyorum. Herkes geldi askıları takip etti, bütün bilgileri topladınız, dedikodulara inanmadınız. Hem tapu müdürümüz hem kadastromuz hem bölge müdürümüz ciddi bir katkı sağladılar"

“Vatandaş ve belediye işbirliği ile yapılan en iyi çalışmadır”

Nişanca Mahallesi'nde yapılan çalışmanın vatandaş ve belediye işbirliğiyle yapılan en iyi çalışmalardan biri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, "Biliyorsunuz ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Allah bizlere böyle bir felaket bir daha yaşatmasın diyoruz ama bu esna da biz kendi yol haritamızı ve kendi güvenlik duvarlarımızı örmemiz gerekiyor. Bunun yolu da doğru planlama ve doğru inşaattan geçiyor. Doğru bir inşaat yapmak için de doğru bir plan yapmak lazım. Artık İstanbul'da herkes kentsel dönüşümü müteahhit bir tane bana, bir tane de kendine yapacak şeklinde algılamaktan vazgeçmesi lazım. Böyle bir yapı yok. Nişanca'da 800 konut var. 800 konutu dönüşüme soktuğunuz zaman ne anlıyorsunuz 1600 konut olacak. Böyle bir model yok artık. Zaten bu kadar binanın oraya sığma ihtimali de yok. En nihayetinde burası çok eski bir mahalle ve sokakları 7 metre. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz gerçek bir tapu oluştu. Vatandaş ve belediye işbirliği ile yapılan en iyi çalışmadır. Emeği geçen herkese derneğe, harita firmasına Kentsel Dönüşüm müdürüme, Planlama müdürüme teşekkür ediyorum. Sevgili tapu müdürüm çok ciddi bir şekilde bu konuda ekibiyle mesai dışında da çalıştılar ve bugünlere bizleri getirdiler. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza saygılar sunuyorum. Birlikte çok güzel işler de olabileceğini ispat etmiş olduk" dedi.

“Nişanca'yı ilmek ilmek yeniden işleyeceğiz”

Bölgede inşaat süreci başladığı zaman Nişanca'nın ilmek ilmek işlenerek daha düzenli bir yapıya kavuşacağını vurgulayan Başkan Deniz Köken, "Arkasından inşaat süreci başladığı zaman eksiklerimize de yolda giderken bakarız. Ama en nihayetinde ilk yıkımı yapıp, Nişanca'da törenle bir ruhsat verebilirsek inşallah arkası çorap söküğü gibi gelecek. Orası İstanbul'un ilk kurulmuş mahallesi fetih ile beraber yaşı var. Defterdar, Otakçılar, Nişanca havzasının har vurup harman savuramayız. Adım attığı yerde tarih var aslında. Keşke zamanında daha düzenli kurulsaymış olmamış ama bundan sonraki süreçte biz yol haritamız ve sizlerle birlikte burayı ilmek ilmek işleriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Deniz Köken, konuşma sonrası Nişanca Mahallesi sakinlerine tapularını tek tek teslim ederek bu önemli günün anısına fotoğraf çektirdi. Tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nişanca Mahallesi sakinleri duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Başkan Deniz Köken sözünü tuttu”

Emeği geçen herkese teşekkür eden Ayşe Kırmızı, “Bizim adımıza tabi ki sevindirici bir durum. En azından çocuklarımız başka yerlerde yaşamak yerine yapılırsa eğer kendi evlerinde yaşayacaklar. Güzel şeyler olur inşallah. Başkanımıza da Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Verdikleri sözü yerine getirdiler. Hayırlı uğurlu olsun herkese” dedi.

"50 senelik sorun çözüldü"

Başkan Deniz Köken'in verdiği sözü yerine getirdiğini söyleyen Ali Osman Altun ise, "Sözünde durarak bu tapu sorunlarımızı çözen Başkanımız Deniz beye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tapu işlerini başlatan kardeşimiz Nihat'tan ve ekiplerinden de Allah razı olsun. Tapularımızı aldığımız için çok mutluyuz. Tüm Nişanca halkına hayırlı olsun. 50 senelik bir sorun çözüldü" dedi.

"Alamazsınız dediler ama aldık"

Tapusuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan doğma büyüme Nişancalı olan Nazım Akbaba ise, "Tapumuza kavuştuk senelerden beri gece gündüz çok uğraştık. Mahallenin eskilerindenim, doğma büyüme Nişancalıyım. Bütün ölçümlerde gezdim. Alamazsınız dediler ama aldık. Başkanımıza da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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