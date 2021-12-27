Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı

Kaza dün gece 23.00 sıraları İstanbul - İzmir otobanı Gemlik istikametinde meydana geldi. Kazada, 16 AGC 699 plakalı otomobil ile 16 JMK 82 plakalı otomobil çarpıştı. İznik'in Orhaniye Mahallesi'ndeki nişandan dönerken kaza yapan araçta bulunan Mehmet Fatih Sönmez'in yanısıra Ömer Faruk Sönmez ve İsmail Köse hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri olay yerini kontrol altına aldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Nişanından iki saat sonra hayatını kaybetti

Kazanın acı detayları ortaya çıktı. İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'ne Fatmanur Dalgıç ile nişanlanmak için gelen Fatih Mehmet Sönmez'in nişandan 2 saat sonra öldüğü ortaya çıktı. Sönmez'in kullandığı araçta kardeşi Ömer Faruk Sönmez ve akrabaları İsmail Köse de hayatını kaybetti. Nişandan sonra feci kazada can veren Mehmet Fatih Sönmez'in Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezlerinin sahibi olduğu öğrenildi.

İlkay Altay - Mehmet Buldu

