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Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı
Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’da nişanlısıyla birlikte serinlemek için girdiği gölde boğulan 25 yaşındaki genç toprağa verildi.

Nişanlısının gözleri önünde boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Olay, dün Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Yusuf Aksarı yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü'ne geldi. Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu. Aksarı'nın nişanlısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir süre sonra Aksarı sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yusuf Aksarı'nın 1 ay önce nişanlandığı, 4 ay sonra da düğün yapacağı öğrenildi. Gencin cenazesi, Akyazı Erdoğdu Mahallesi Muhacirler Cami'nde kılınan namazın ardından, Aşağı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Ali Yıldırım

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