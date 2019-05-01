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Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı

Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı
Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı

Adana'da nişanlısıyla tartıştıktan sonra sinir krizi geçirip kendini göle atan kadını annesi ve yakınları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarında gezen M.K. nişanlısı ile tartışınca sinir krizi geçirdi. Genç kız annesi ve akrabalarının yanında bir anda kendini Seyhan Baraj Gölüne atarak ölmek istedi. Bunun üzerine aile bir taraftan polise ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir taraftan da genç kızı kurtarmaya çalıştı.

Bir süre gölün içinde derinlere doğru ilerlemeye çalışırken annesi ve akrabaları göle girip daha fazla ileriye gitmeden genç kızı gölden çıkardı. Gölden çıktıktan sonra bir süre kendine gelemeyen genç kızın başında polisler bekledi. Genç kız olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Fatih Keçe
 

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