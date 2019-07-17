Nişantaşı'nda 23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya belediye ekipleri tarafından yıkıldı

23 Haziran Yerel seçimlerinin ardından yönetimin değişmesi sonucu Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak yapıyla mücadele için harekete geçti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, işlek bir cadde olan Vali Konağı Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın 1996 yılında kaçak yapıldığını ortaya çıkarttı. Bunun üzerine hazırlıklarını yapan ekipler, 23 yıldır faaliyet gösteren kafeteryayı önce tahliye etti.

23 yıldır faaliyet gösteren kafeterya yıkıldı

Tahliyenin ardından kafeteryanın yıkımına başlandı. Yıkım kapsamında kepçe ile kafeteryanın çatısı yıkılırken, vinçle de çelik malzemeler alınıp kamyona konuldu. Yıkım esnasında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Trafik açısından yoğun olan caddenin aksamaması için müdahalelerde bulunuldu.

Yıkımın gece geç saatlere kadar süreceği, sabah saatlerinde yeniden başlayacağı bildirildi.

Doğan Can Cesur