Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın düzenlenen restoranda, 100'e yaklaşık vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe sayarak iç içe yemek yediği görüldü. Polis ekipleri kısıtlamaya kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası uyguladı.

Ünlü sanatçı Yaşar İpek'te baskın yapılan restorandan çıktı

Polis ekiplerinin kontrolü sonrası mekandan çıkış yapanlardan biri de ünlü sanatçı Yaşar İpek oldu.

3 aydır dışarıya ilk defa çıktığını söyleyen İpek,

‘'Allah bu pandemiyi inşallah biran önce başımızdan alsın'' dedi ve aracına binerek mekandan ayrıldı.

Muhammet Emin Arslan

