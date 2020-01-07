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Nissan'dan Ghosn'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama

Nissan'dan Ghosn'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama
Nissan'dan Ghosn'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama

Nissan Motor'dan eski Başkan Carlos Ghosn'un Japonya'ya kaçışına ilişkin yapılan açıklamada, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" denildi.

Otomotiv devi Nissan, hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden eski şirket Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili gelişmeler hakkında ilk kez bir açıklama yaptı.

Ghosn'un yönetici olarak hizmet etmeye uygun olmadığının belirlendiği ve kapsamlı bir iç soruşturmadan sonra tüm görevlerine son verildiği hatırlatılan açıklamada, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Ghosn'un açıklaması bekleniyor

Ghosn'un Japonya'dan kaçışından bu yana suskunluğunu koruyan şirketin açıklaması, Ghosn'un yarın yapacağı basın toplantısının öncesinde geldi. Avukatı tarafından yapılan açıklamada, Ghosn'un 8 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenleyerek, hakkındaki iddialara yanıt vereceği belirtilmişti.

Burak Ersoy
 

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