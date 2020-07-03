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Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili davaya bugün başlanacak

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili davaya bugün başlanacak
Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili davaya bugün başlanacak

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’da ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılması olayıyla ilgili davanın görülmesine başlanacak.

Japonya'da finansal usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulurken İstanbul aktarmalı olarak Lübnan'a kaçırılan Carlos Ghosn'a yardım eden Türk vatandaşlar bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Ghosn'un kaçırılmasına ilişkin tutuklu sanıklar Okan Kösemen (48), uçak pilotları Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu ile uçuş sırasında hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ilk kez Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapacak.
Öte yandan olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Okan Kösemen, Noyan Pasin , Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında ‘iştirak halinde göçmen kaçakçılığı', şüpheli hostesler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise ‘suçu bildirmeme' suçundan ceza talebinde bulunulmuştu.

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