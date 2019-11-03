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Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı

Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı
Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın bir traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet A. idaresindeki 27 ABT 536 plakalı araç, Sanayi Kavşağı yakınlarında Yakup P. idaresindeki 63 LF 152 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken traktörde bulunan sürücü Yakup P., İsmet K. ve Ömer G. ile araçta bulunan sürücü Ahmet A. ve Meryem A. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından Nizip'teki hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hanifi Güzel

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