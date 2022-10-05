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Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Kimya Ödülü’nü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal, K. Barry Sharpless kazandı.

Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahipleri belli oldu. 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü bu yıl Amerikalı ve Danimarkalı kimyagerler Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless kazandı. Kimyagerlerin, "click kimyasının ve bioortogonal kimyanın gelişimi” nedeniyle ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Yarın Nobel Edebiyat ödülleri açıklanacak. 2022 Nobel Barış Ödülü cuma günü, Ekonomi Ödülü ise 10 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

Gülden Aydın
 

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