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Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Nobel 2019 Kimya Ödülü’ne lityum-iyon pillerini bulan ve geliştiren John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü.

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino lityum iyon pillerin gelişimine katkıda bulundukları için Nobel Kimya ödülüne layık görüldü. Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara ve elektrikli araçlara kadar her şeyde kullanılan Lityum-iyon bataryaların devrim niteliği taşıdığı belirtildi.

Lityum iyon piller 1970 yılında Kimyager Stanley Whittingham tarafından keşfedildi. John Goodenough lityum iyon pillerin gücünü iki katına çıkartarak çok daha güçlü ve kullanışlı piller üretti. Akira Yoshino ise lityum bataryaları daha güvenli hale getirdi.

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