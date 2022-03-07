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Nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin yakalanma anı kameralarda

Nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin yakalanma anı kameralarda
Nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin yakalanma anı kameralarda

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, eczası ve teknisyeni gece nöbet tuttukları sırada eczaneyi soymaya gelen kişi etkisizleştirdi. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin yakalanma anı kameralarda - Tıkla İzle

Olay, dün gece saat 00.21'de Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi elinde bıçağıyla beraber C.K.E.'nin işlettiği eczaneye geldi. Nöbetçi olan eczaneye giren kişi, C.K.E.'den kasayı boşaltmasını istedi. Sesleri duyan arka odadaki teknisyen de C.K.E.'nin yanına geldi. Bu sırada soyguncu, yazar kasayı alıp kaçmaya başladı.

Koşarken açılan yazar kasadaki paralar yere saçıldı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. C.K.E. ile teknisyeni, daha sonra soyguncuyu kovalayarak yakaladı. Yaşanan arbedede teknisyenin elinden bıçakla hafif yaralandığı öğrenilirken, etkisiz hale alınan soyguncu, polis ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Kalay
 

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