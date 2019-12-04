İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nöbetçi hâkim yerine tedbir mahkemeleri

Nöbetçi hâkim yerine tedbir mahkemeleri
Nöbetçi hâkim yerine tedbir mahkemeleri

Birden fazla aile mahkemesinin olduğu yerlerde bir mahkeme tedbir mahkemesi olarak görevlendirilecek. Böylece mahkemelerden farklı kararlar çıkmasının önüne geçilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son günlerde kadına şiddet konularında bakanlığa mahkemelerden çıkan farklı tedbir kararlarıyla ilgili şikâyetler gelmesi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bu konuda düzenleme yapılması için talimat verdi. Bu kapsamda HSK, aile mahkemelerinde nöbetçi hâkim uygulamasına son verecek. Kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesi için birden fazla aile mahkemesinin olduğu yerlerde bir mahkeme tedbir mahkemesi olarak görevlendirilecek. Şiddete uğrayan kadınlara yönelik kararı sadece tedbir mahkemesi verecek. Böylece mahkemelerden farklı kararların çıkmasının önüne geçilecek. Tedbir mahkemelerinin uygulanmasına ilk olarak Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kadına yönelik şiddetin yoğun olarak yaşandığı büyükşehirlerde hayata geçilmesi planlanıyor. Bu konuda en hassas davranan ve deneyimli olan hâkimler tedbir mahkemelerine atanacak. Hâkimlerin mesleki geçmişleri ve verdiği kararlar da incelenecek. Tedbir mahkemeleriyle ilgili çalışmalarını devam ettiren HSK'nın söz konusu atamaları yeni yılda yapacağı ifade ediliyor. HSK ayrıca aile mahkemelerinde alanında uzmanlaşan hâkimleri artık başka bir mahkemede görevlendirmeyecek.

​Türkiye Gazetesi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.