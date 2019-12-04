Nöbetçi hâkim yerine tedbir mahkemeleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son günlerde kadına şiddet konularında bakanlığa mahkemelerden çıkan farklı tedbir kararlarıyla ilgili şikâyetler gelmesi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bu konuda düzenleme yapılması için talimat verdi. Bu kapsamda HSK, aile mahkemelerinde nöbetçi hâkim uygulamasına son verecek. Kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesi için birden fazla aile mahkemesinin olduğu yerlerde bir mahkeme tedbir mahkemesi olarak görevlendirilecek. Şiddete uğrayan kadınlara yönelik kararı sadece tedbir mahkemesi verecek. Böylece mahkemelerden farklı kararların çıkmasının önüne geçilecek. Tedbir mahkemelerinin uygulanmasına ilk olarak Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kadına yönelik şiddetin yoğun olarak yaşandığı büyükşehirlerde hayata geçilmesi planlanıyor. Bu konuda en hassas davranan ve deneyimli olan hâkimler tedbir mahkemelerine atanacak. Hâkimlerin mesleki geçmişleri ve verdiği kararlar da incelenecek. Tedbir mahkemeleriyle ilgili çalışmalarını devam ettiren HSK'nın söz konusu atamaları yeni yılda yapacağı ifade ediliyor. HSK ayrıca aile mahkemelerinde alanında uzmanlaşan hâkimleri artık başka bir mahkemede görevlendirmeyecek.



​Türkiye Gazetesi