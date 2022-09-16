Nokia, Türkiye'de 5G yatırımlarını artırdı

Nokia ve MEXT Türk sanayi sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırmak ve yerel ekosistemin 5G özel kablosuz şebeke üzerinde inovasyon amaçlı ortaklaşa çalışmasını sağlamak için iş birliği yaptıklarını basın toplantısıyla duyurdu. İstanbul Ataşehir'de kurulan dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezinde düzenlenen basın toplantısına Nokia Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Jan Van Tetering, Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan ve MEXT Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem katıldı.

“5G ekosisteminin Türkiye'de oluşması için çok çaba gösteriyoruz”

Türkiye'de 5G hizmetlerinin verilmesinin, bilgi teknolojileri iletişim kurulunun yetkilendirme çalışmasına bağlı olduğunu belirten Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan, “Bizim şu anda yaptığımız her şey 5G gelmeden önce insanların 5G ile gelecek faydalarla ilgili bilgilenmesini sağlamaya yönelik” dedi. Erzincan, “5G'nin bireysel tarafını ağırlıklı olarak Telekom operatörlüğü üstleniyorlar biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kurumlar tarafı bizim için daha önemli. 2G, 3G, 4G insanlara hitap eden iletişim altyapılarıydı. 5G için hem insanlara hem kurumlara hitap eden bir altyapı diyebiliriz. Dolayısıyla kurumsal alanda farkındalık oluşturmak için çok ciddi bir çabamız var. Yaptığımız partnerlik sadece Türkiye için değil, bu ihtiyaç Türkiye'de olduğu kadar dünyanın her yerinde var. Teknolojinin kullanım alanını sağlayacak olan da yerli ve yabancı ekosistemin endüstriye bu teknolojiyi kullanarak sağlayacağı faydaları gösterici platformların varlığı. Bu pazar yeni yeni oluşuyor. Türkiye'nin rekabetçiliği için büyük bir fırsat. Biz de bu ekosistemin oluşması için çok çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

“5G teknolojisine bazı sektörler daha hızlı geçecek”

5G teknolojisine bazı sektörlerin daha hızlı adapte olacağını belirten MEXT Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem, “Rekabet anlamında zorlu koşullarda faaliyet gösteren sektörler dijitalleşmeyi daha önceden kucaklamış durumda” dedi. Erdem, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu sektörlerden pozitif anlamda ayrışan olarak otomotivi söyleyebiliriz. Otomotiv zaten hem Ar-Ge kültürü açısından hem de rekabet koşulları açısından çok rekabetçi bir sektör. Bu açıdan dijitalleşmede bayağı önde gidiyorlar. Ayrıca enerji ve kimya tarafında kimya sektörüne baktığımız zaman bunların süreçleri de çok karmaşık. Onlar da bu zorlu koşulları yönetebilmek adına dijitalleşmeden fayda sağlamayı seçmiş durumdalar. Diğer sektörlerin ise gidecek daha çok yolları var. Geriden gelen sektörlerde üst düzey yöneticilerin vizyonunu değiştirmemiz gerekiyor. Dijital olgunluk değerlendirmesini çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirlikten çok bahsediyoruz, bu konunun öncülüğü aslında dijitalleşmeden geçiyor. Bugünden başlayıp dijitalleşme yatırımlarına hız verenler aslında birkaç senesi için hem bugünün verimliliği anlamında önde olacaklar hem de ileriki dönemlerde karşı karşıya kalacakları sürdürülebilirlik koşullarına karşı doğal avantaj sağlamış olacaklar” ifadelerini kullandı.

Adil Özdemir