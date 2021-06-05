Normalleşme ile birlikte tarihi Tahmis kahvesi kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademli normalleşme kuralları ile Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalar da kaldırıldı.

Başlayan yeni normalleşme kararlarının ardından Gaziantep'te faaliyet gösteren 400 yıllık geçmişe sahip tarihi Tahmis kahvesi de müşterilerine kapılarına açtı. Uzun aranın ardından kısıtlamasız ilk Cumartesi günü yoğunluk yaşanan tarihi Tahmis kahvesine akın eden vatandaşlar, Menengiç kahvesinin tadını çıkardı. Tadıyla adından söz ettiren Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Menengiç Kahvesi, müşterilerinin ilgi odağı oldu.

“53 yıldır kahvehanenin müdavimiyim”

Tarihi Tahmis kahvesine 53 yıldır gelip Menengiç kahvesini içtiğini belirten Fethi Özbirecikli isimli vatandaş, “Yaklaşık 53 yıldır bu kahvenin müdavimiyim. Onun için kapandığından bu yana sıkıntıya düştük. Önceden buraya gelen arkadaşlarımız vardı. Hep yaşlı 65 yaşın üzerinde onların hiç biri gelmiyor benim haricimde. Ben genelde Menengiç kahvesi ve çay içerim. Kahve açıldığı için tabi ki sevindim. Ben buraya geliyorum kendimi rahat hissediyorum. Deşarj oluyorum, arkadaşlık bağlarımız güçleniyor. Vücut ve beyin çalışıyor. Buranın 100-150 senelik Menengiç kahvesi meşhur. Burada eskileri hatırlıyorsunuz” dedi.

“Biz müşterilerimize, müşterilerimizde Menengiç kahvelerine kavuştu”

Müşterilerine kavuştukları için çok mutlu olduklarına ifade eden İşletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı, müşterilerin Menengiç kahvesi özlemiyle geldiklerini söyleyerek, “385 yıldır kapanmayan tarihi Tahmis kahvesi de pandemiden dolayı kapanmak zorunda kaldı. Yeniden pandemi sürecinin belli bir aşaması olduktan sonra açmış bulunmaktayız. Gelen misafirlerimize kısıtlama saatlerimizin dışında servis ve hizmet yapmaktayız. Bizim tarihi Tahmis kahvesi Menengiç kahvesi ile de meşhur. Burası Tahmis'in menengici diye de bilirler. Burası Menengiç kahvesine özel, misafirlerimize ikram ettiğimiz bir kahve Türk kahvesinden çok farklı. İçimi kolay tadı güzel, çocukların içebileceği, hamile kadınların içebileceği doğal bir malzeme. Gelen misafirlerimiz de çok beğeniyorlar. İnşallah tahmis Menengiç kahvesini bir dünya markası haline getireceğiz. Bu süreç zorlu bir süreç Türkiye ve dünya için. İnşallah kısıtlama ve tedbirlere uyaraktan gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz geldiği zaman Menengiç kahvesini içmenin özlemi ile geliyorlar. Biz de çok memnun oluyoruz. Geriden de olsa tekrardan kucaklaşıyoruz. Onlar kahvelerine kavuştu biz de müşterilerimize kavuştuk. Güzel bir duygu bu, bizim için önemli. İnşallah bu süreç bundan sonra daha da güzel olacak. Tabi ki dezenfektan, maske ve mesafe kuralına uyuyoruz. Masa kurallarına riayet ediyoruz. Sandalye mesafelerine dikkat ediyoruz. Belli dönemlerde temizliğe çok dikkat ediyoruz. Bu bizim için önemli. Gelen misafirlerimiz de mesafe kurallarına uyaraktan oturuyorlar. Bir şekilde bu süreci atlatacağız. Daha güzel günler bizim için” diye konuştu.

Ahmet Demir - Lider Olgun - Faruk Polat

