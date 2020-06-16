İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Normalleşme sürecinde halk pazarları boş kaldı

Normalleşme sürecinde halk pazarları boş kaldı
Normalleşme sürecinde halk pazarları boş kaldı

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından halk pazarlarında durgunluk yaşanıyor. Fiyatlarda düşüş yaşansa da vatandaşların pazarlara ilgi göstermemesi dikkat çekiyor.

1 Haziran itibarıyla uzun süredir uygulanan korona virüs tedbirlerinin azaltılmasıyla vatandaşlar normal hayata geri dönmeye başladı. Buna rağmen kısıtlama döneminde vatandaşların alışveriş ihtiyacını karşılamak için akın ettiği halk pazarları boş kaldı.

Sabah erken saatlerde pazar yerlerine gelip tezgah açan esnaf azalan müşteri sayısından memnun değil. Ürün fiyatlarında gözle görünür şekilde düşüş yaşanmasına rağmen vatandaşların halk pazarlarına ilgi göstermemesi pazar esnafını düşündürüyor.

Öte yandan, pazar giriş çıkışlarında ise polis ekipleri maskesiz olan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Çağrı Korkmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.