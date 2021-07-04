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Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler

Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler
Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde normalleşmeyi abartıp geç saatlere kadar eğlenen grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Yolu trafiğe kapatıp dans eden kişiler, daha sonra çöp kutusu üzerinde dans etti.

Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler - Tıkla İzle

1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde gece saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup, Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde ortalığı birbirine kattı. Eğlencenin dozunu kaçıran şahıslar, önce yolu trafiğe kapattı.

Daha sonra çöp kutuları üzerinde dans eden grubun eğlencesine yüksek sesli müzikte eşlik etti. Maske ve mesafenin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöp kutusu üzerine çıkarak dans figürleri sergileyen kişi ise çevredeki vatandaşlardan tam not aldı.

Erdal Can İçelli
 

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