Norveç günlük 5 bin 138 Covid-19 vakasıyla rekor kırdı

Yükselişe geçen Covid-19 vaka sayılarıyla mücadele eden İskadinav ülkeleri, Avrupa'daki yüksek aşılama oranlarına sahip olmalarına rağmen günlük vaka sayılarında rekor kırmaya devam ediyor. Norveç'te açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verine göre, tespit edilen 5 bin 138 yeni vaka sayısıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek sayıya ulaşılarak rekor kırıldı. Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte sadece Oslo'da bin 117 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Norveç hükümetinden yeni tedbirler

Norveç hükümeti, ülkede artışa geçen Covid-19 vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için yeni tedbir kararları aldı. Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı market, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlarda, maske takmak zorunlu hale geldi. Ayrıca yurttaşların 1 metre mesafe kuralına uymaları da, yeni tedbirler kapsamında zorunlu kılındı.

Ev ziyaretleri ve spor etkinlikleri gibi halka açık etkinliklerde kısıtlama kapsamına alındı. Bar, restoran ve alkol servisi yapılan mekanların, gece yarısından sonra alkol servisi yapması yasaklandı ve masa servisleri de zorunlu hale getirildi.

Oslo'da hükümet, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, mümkün olan her iş yerinde, evden çalışmanın artırılması için ulusal bir tavsiyede bulundu. Oslo Belediye Meclis Üyesi Raymond Johansen Salı akşamı yaptığı basın açıklamasında, ülkenin bir kez daha sıkı Covid-19 önlemleri almak zorunda kaldığı için, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Tedbirler sonrası eleştiriler geldi

Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alan ve etkinliklere, barlara, restoranlara, gece kulüplerine ve marketlere kişi sınırlaması getiren hükümet, iş camiası tarafından eleştirildi.

Salgından bu yana Norveç'te toplam 295 bin Covid-19 vakası tespit edilirken, bin 100'e yakın kişi de hayatını kaybetti. Ülkede nüfusun yüzde 71.7'sinin Covid-19'a karşı aşılandığı biliniyor.

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