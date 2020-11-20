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Norveç Kraliyeti'nde korona paniği

Norveç Kraliyeti'nde korona paniği
Norveç Kraliyeti'nde korona paniği

Norveç Kraliyeti’nde bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç Kralı V. Harald ile Kraliçe Sonja kendilerini karantinaya aldı.

Korona virüs salgınında vaka sayılarında artış devam ederken, Norveç Kraliyet ailesinde korona paniği yaşanıyor. Norveç Kralı V. Harald ve Kraliçe Sonja, bir kraliyet çalışanının korona testinin pozitif çıkmasının ardından kendilerini karantinaya aldı. Dış dünya ile bağlantısını kesen Kral ve Kraliçenin herhangi bir semptomunun olmadığı öğrenildi. Kral ve Kraliçe'nin programının buna göre ayarlanacağı açıklandı.

Çok sayıda çalışan karantinada

Öte yandan Kraliyet ailesinde 14 çalışanın karantinada olduğu öğrenildi. Kral V. Harald, Ekim ayının başında klap ameliyatı geçirmiş, Ekim ayının sonunda Kral V. Harald'ın sağlığının iyi olduğu açıklanmıştı.

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