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Norveç - Türkiye Canlı Anlatım

Norveç - Türkiye Canlı Anlatım
Norveç - Türkiye Canlı Anlatım

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında Norveç ile Türkiye karşı karşıya geliyor.

NORVEÇ 0-2 TÜRKİYE

CANLI ANLATIM

Milliler ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

43' Gole çok yaklaştık! Burak Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahasına sokulan Yusuf'un vuruşunda top son anda savunmaya çarpıp kornere çıktı.

36' Norveç gole yaklaştı! Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Elyounoussi'nin vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

28' Sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Çağlar, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

26' Direkten döndü! Sörloth'un ceza sahasında şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

11' Haaland'la verkaça giren Sörloth ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

4' Sol kanattan Yusuf'un ortasında savunmadan seken topu arka direkte önünde bulan Ozan'ın şutunda top ağlarla buluştu.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

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