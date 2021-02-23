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Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç - Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını açıkladı.

Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye arasında 27 Mart Cumartesi günü Oslo'da bulunan Ullevaal Stadyumu'nda oynanması planlanan mücadelenin korona virüs önlemleri kapsamından kaynaklı olarak yapılan seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde yapılacağını duyurdu.

Açıklamada karşılaşmanın İspanya'da oynanması için İspanya Futbol Federasyonu'ndan ve İspanyol yetkililerden gerekli izinlerin alındığı ifade edildi.

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