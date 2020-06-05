İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor

Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor
Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor

Norveç’te yapılan bir ankete göre Norveçlilerin yüzde 73'ü İsveç sınırının açılmasını istemiyor.

Norveç'de korona virüsü salgınında tedbirlerini genişletti. Novus Kamu İstatistik tarafından yapılan ankete göre, Norveçlilerin yüzde 73'ü Norveç İsveç sınırının açılmasını istemiyor. 11 Nisan'dan beri İsveç'le sınırı kapalı olan Norveç'te halk İsveç sınırının açılmasını istemiyor. Ankette yüzde 15 ‘evet' yüzde 12 ise ‘bilmiyorum' dedi.

Öte yandan Norveç sınırını kapalı tutmakta yalnız değil. Diğer İskandinav ülkelerine ve Almanya'ya açılan Danimarka bile İsveçli turistleri kabul etmeyi reddediyor. Norveçlilerde Danimarka'ya gitmek istemiyor. 15 Haziran'dan itibaren Danimarka'ya seyahat etme fırsatını kullanıp kullanmayacakları sorulduğunda ise 4 Norveçli'den 3'ü ‘hayır' dedi.

Metin Altınışık
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.