Norveç'te cami saldırganına 21 yıl hapis cezası verildi

Norveç'in başkenti Oslo'nun batısında yer alan Barum bölgesindeki El-Nur İslam Merkezi Cami'ye 10 Ağustos 2019'da saldırı gerçekleştiren aşırı sağcı Philip Manshaus'a 21 yıl hapis cezası verildi. Manshaus, evde 17 yaşındaki Çin kökenli üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle-Hansen'i vurarak öldürmüş, daha sonra El-Nur İslam Merkezi Cami'ye giderek içeriye ateş açmıştı. Manshaus kendisine engel olmak isteyen 1 kişiyi yaralarken, saldırı sırasında içeride bulunan 3 kişi olaydan sağ kurtulmuştu.

Gerçekleştirdiği saldırıdan pişmanlık duymadığını ifade eden ve terör suçlamasıyla yargılanan Manshaus'a verilen 21 yıllık hapis cezasının Norveç kanunlarında öngörülen en yüksek ceza olduğu belirtildi.