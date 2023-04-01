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Norveç'te çığ düştü: 4 ölü

Norveç'te çığ düştü: 4 ölü
Norveç'te çığ düştü: 4 ölü

Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu bölgeye kayak yapmak için gelen 4 turist hayatını kaybetti.

Norveç'in kuzeyindeki Tromsö kentinde dün 3 kez çığ düştüğü bildirildi. Yetkililer, aralarında bir Slovenyalı ile bir İtalyan turistin de olduğu ve bölgeye kayak yapmak için gelen 4 kişinin çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi. Aralarındaki 1 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenilirken, polis bir evin çığ nedeniyle denize kaydığını ve bölgedeki birçok yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.

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