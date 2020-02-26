Norveç'te ilk korona virüsü vakası

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Virüs tespit edilen hastanın test sonucunun pozitif çıktığı ve evde izole edildiği belirtildi. FHI Direktörü Line Vold basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kişi salgının başladığı Çin bölgesinden döndükten sonra test edildi" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'da ilk korona virüsü vakası

Kuzey Makedonya'da ilk korona virüs vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Kuzey Makedonya'da Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, virüsün yakın zamanda İtalya'dan ülkeye dönen bir kadında teşhis edildiği kaydedildi. Bakan Filipce kadının durumunun stabil olduğunu belirterek, "Hastanın korona virüsü için test sonucu pozitif çıktı. Kuzey Makedonya'da bu pozitif test edilen ilk hasta" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da ilk korona virüsü vakası doğrulandı

Gürcistan'da ilk korona virüsü vakasının İran'dan dönen bir vatandaşta tespit edildiği duyuruldu.

Gürcistan Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekaterine Tikaradze akşam saatlerinde acil olarak düzenlediği basın toplantısında, 50 yaşındaki bir Gürcistan vatandaşında korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bakan Ekaterine Tikaradze, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi. Virüs bulaşmış hasta halihazırda Tiflis'teki Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmektedir" dedi.

"Salgının Gürcistan'da yayılmamasını sağlamak için hükümet her şeyi yapıyor" diyen Tikaradze, "Bu aşamada hasta ayrı bir alana yerleştirilmiştir. Halihazırda hastanın sağlığı tehlikede değil" bilgisini paylaştı. Tikaradze, "Vatandaşlarımıza güvence vermek istiyorum, paniğe kapılmak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü hükümetimiz Gürcistan'da korona virüsü salgını olmadığından emin olmak için gerekli her şeyi uyguluyor" şeklinde konuştu.

İlkin Hüseynov