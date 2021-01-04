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Norveç'te yeni Covid-19 kısıtlamaları getirildi

Norveç'te yeni Covid-19 kısıtlamaları getirildi
Norveç'te yeni Covid-19 kısıtlamaları getirildi

Norveç’te yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi.

 Norveç devlet televizyonu, Noel'den sonraki hafta sonu 40'tan fazla bölgede korona virüs vakalarında artış yaşandığını duyurdu. Norveç Başbakanı Erna Solberg, düzenlediği basın toplantısında yeni önlemleri açıklayarak Covid-19'un tatil yapmadığını ve vakaların arttığını ifade etti.

Norveç'te bugünden itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında, restoran ve barlarda alkol satışı yasaklandı. İki hafta boyunca evlere misafir davet edilmesinin yasaklandığı ülkede, üniversitelerde yüz yüze eğitim askıya alınarak öğrencilere evde kalmaları çağrısı yapıldı. İlkokul ve anaokullarında eğitime devam edilecek, ortaokul ve liselerde de eğitime ara verilmeyecek ancak uzaktan eğitime öncelik verilecek.
Son verilere göre toplam 50 bin 716 korona virüs vakasının tespit edildiği Norveç'te bugüne kadar 436 kişi hayatını kaybetti.

Metin Altınışık
 

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