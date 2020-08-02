Nostaljik tramvayda izdiham oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Beyoğlu'nda aldı.

Nostaljik tramvaya binmek isteyen vatandaşlar izdiham oluştururken, görüntülerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Ayrıca İstiklal Caddesine gezmeye gelen vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

“Nerede kaldı sosyal mesafe”

Nostaljik tramvaya binmek isteyen bir vatandaş, “Sonradan gelenler en öne biniyor biz burada 20 dakikadır bekliyoruz. Nerede kaldı sosyal mesafe, nerede kaldı hak, hukuk” dedi.

Sümer Avcı

