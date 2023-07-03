Noterlerde gayrimenkul satışları yarın başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Temmuz'dan itibaren noterlerde gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışı yapılabileceğini söyledi. Uygulama kapsamında taşınmaz satış sözleşmesi işlemleri noterliklerde de gerçekleştirilebilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Taşınmaz alım satım işlemleri tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra artık ek bir noter ücreti ödenerek noterliklerde de yapılabilecek. Düzenleme ile artık Cumartesi ve Pazar günleri de taşınmaz satış işlemleri yapılabilecek. Ücret taşınmazın değerine göre 500 TL'den az ve 4 bin TL'den fazla olamayacak. Taşınmaz satış sözleşmesi işlemlerinin noterlikte gerçekleştirmek isteyenlerin e-hizmet.tnb.org.tr adresinden giriş yaparak randevu almaları gerekiyor. Giriş sırasında E-devlet şifreleri kullanılıyor. Taşınmaz Satış Başvurusu yapabilmek için satışa dahil olacak kişilerin kimliğinin eklenmesi, varsa satışa dayanak olacak bilgilerin doldurularak ilgili belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekiyor. Randevu talep ettikten sonra noterlikten bir randevu gün ve saati veriliyor. Bu sebeple E-devlet üzerinden e-posta bilginizin varlığı ve güncel olduğunun teyit edilmesi de oldukça önemli. Tarafların bildirilen randevu tarih ve saatinde Noterlikte hazır bulunması isteniyor. 10 gün içinde noterlikte hazır bulunulmaması durumunda randevu iptal ediliyor” dedi.

"Taşınmaz satış şekli seçilebilecek"

Noterler birliğinin portalı üzerinden kişilerin gerek kendilerine ait gerekse de yetkilisi oldukları tüzele veya vakfa ait taşınmazların başvurusunu yapabileceğini belirten Özelmacıklı, “Tüzele ait taşınmazlarda sisteme Mersis numarasının, vakfa ait taşınmazlarda ise sisteme vergi numarasının girilmesi gerekiyor. Veriler Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden çekilerek başvuru sırasında listeleniyor. Hisseli taşınmazlarda diğer tüm hissedarlar ve pay oranları sistemden görüntülenebiliyor. Sistem üzerinden varsa temsilci ilavesi de yapılabiliyor. Kişinin kendisine ait olan taşınmazını satmak istediğinde de sistem üzerinden kimliğin verildiği kurum, tarihi ve suretinin sisteme yüklenmesi isteniyor. Taşınmaz üzerinde satışa engel şerh/mahrumiyet bulunduğunda, işleme devam edilemiyor. Alıcı ekleme bölümünde de kimlik bilgilerinin yanı sıra alınacak hisse oranın da belirtilmesi isteniyor. Örneğin taşınmazın tamamı alınacak ise 100 değerinin girilmesi gerekiyor. Tüzel kişilerin başvurularında da ayrıca temsilci tanımlanması isteniyor. Temsile ilişkin ispat niteliğindeki bilgiler ve belgeler de sisteme yüklenmesi gerekiyor” dedi.

Sistemin mevcut durumda birçok eksiği bulunduğunu ve testlerinin yeterli düzeyde yapılmadığını düşündüğünü ifade eden Özelmacıklı, “Eğer düzeltme yapılmaz ise hiçbir taşınmaz satışı için şu anda işlem başlatılamıyor. Örneğin ipotek ve tedbir gibi engelleyici şartlar dışında, yönetim planı, kat mülkiyetine geçiş belirtmesi hatta devremülk belirtmeleri sistemde mahrumiyet olarak kabul ediliyor ve işleme devam edilemiyor. Temsilci, alıcı ve malik tanımlamalarında bir kontrol sistemi bulunmuyor. Emlak işletmesi yönlendirmelerinde yetki belgesi girişi bulunmadığı gibi yetkilisi olduğu taşınmazlar menüsü üzerinden de kişiler başvuru yapamıyorlar. Kimlik bilgilerinde yeni kimliklerde yer almayan kimlik tarihi gibi bilgiler talep ediliyor. Umarım ki ilgili düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılır” dedi.

"Emlak işletmeleri sistemde yer almalı"

Özelmacıklı, “Noterler üzerinden yapılacak satış işlemlerinde, aracı olarak bir emlak işletmesi varsa, bu emlak işletmesinin yetki belgesinin de sorulması, yetki belgesiz aracılık işlemlerine izin verilmemesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Konuya ilişkin yükümlülüğün benzeri, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere getirilmiş ve yönetmeliğe “yetki belgesi numarasının satış sırasında noterliğe beyan edilmesi” ibaresi ilave edilmişti. Benzer bir düzenlemenin bizlerin de yönetmeliğine eklenmesini önemle hatırlatıyoruz” dedi.

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