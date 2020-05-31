İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Notre Dame Katedrali'nin avlusu yangından sonra ilk kez halka açıldı

Notre Dame Katedrali'nin avlusu yangından sonra ilk kez halka açıldı
Notre Dame Katedrali'nin avlusu yangından sonra ilk kez halka açıldı

Geçtiğimiz yıl 15 Nisan’da çıkan büyük yangında çatısı tahrip olan ve kulelerinden biri yıkılan Paris’in sembolik yapısı Notre Dame Katedrali‘nin avlusu yangından sonra ilk defa halka açıldı.

Paris'in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali, geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonrası ziyaretlere kapatılmıştı. Tadilatının 10 yılı geçeceği tahmin edilen katedralin avlusunda yangın sonrası biriken kurşun kalıntıları birikmişti. Yapılan temizliklere rağmen 1 yılın ardından kurşun oranının düşmesiyle katedralin avlusu, yangından sonra ilk defa vatandaşlara açıldı. Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun katılımı ile gerçekleşen açılış sonrası, vatandaşların Katedral avlusunda gezebileceği belirtildi.

Özlem Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.