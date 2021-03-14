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Novak ilk golünü attı

Novak ilk golünü attı
Novak ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin Çekyalı sol beki Filip Novak, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Gençlerbirliği karşısında attı.

Fenerbahçe'nin sezon başından Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Filip Novak, sarı-lacivertlilerde ligdeki ilk golüne imza attı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile ligde 7 gole imza atan Çekyalı oyuncu, Fenerbahçe'de ise gol sevinci yaşayamamıştı. Novak, Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü 35. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde arka direkte topla buluşarak yaptığı vuruşla Gençlerbirliği filelerine gönderdi. Novak, müsabakanın 57. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu  

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