Novavax Covid-19 aşısının Japonya'daki klinik testlerine 20 Şubat'ta başlayacak

Covid-19 aşılama seferberliğine bu ay ortası itibarıyla başlamayı hedefleyen Japonya'da aşı çalışmaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD merkezli ilaç üreticisi Novavax'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının Japonya'daki klinik testlerine 20 Şubat itibarıyla başlayacağı açıklandı. Test sürecini firma adına Japon ilaç üreticisi Takeda'nın yürüteceği öğrenilirken, Novavax'tan üretim izni alan şirketin, Yamaguchi eyaletindeki fabrikasında yılda 125 milyon kişi için 250 milyon doz aşı üretmeyi planladığı bildirildi. Aşının güvenliğinin kanıtlanmasının ardından Japonya Sağlık Bakanlığı'na kullanım onayı başvurusu yapması beklenen Takeda'nın, aşı arzına bu yılın ikinci yarısında başlamayı hedeflediği ifade edildi.

Yüzde 89 etkin

Normal buzdolaplarında 2-8 santigrat derecede saklanabilen Novavax aşısının İngiltere'de yürütülen klinik denemelerde enfeksiyonu önlemede yüzde 89.3 etkili olduğu bildirilmişti. Novavax ve Takeda geçtiğimiz Ağustos ayında Japonya'da aşı geliştirme, dağıtım ve üretim alanlarında iş birliği kararı almıştı.

Aşılama yakında başlayacak

Japonya'da Sağlık Bakanlığı'na onay başvurusu yapan tek üretici olan Pfizer/BioNTech'in aşısına kullanım izninin Şubat ortasında verilebileceği gündeme gelmiş, ülkeye ilk parti aşı tedarikinin ise 14 Şubat'ta yapılacağı kamuoyuna yansımıştı. İlk olarak 10 bin sağlık çalışanını aşılamayı hedefleyen Japonya, Nisan itibarıyla 65 yaş üstü kişileri ve ardından da kademeli olarak tüm nüfusu aşılamayı hedefliyor.

Japonya'da dün itibariyle Covid-19'dan enfekte olan kişi sayısının toplam 400 bin 1'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 6 bin 189'a yükseldiği bildirilmişti.