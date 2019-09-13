Now Hair Time başarılı saç ekimi için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Deri problemleri, beslenme, stres, genetik faktörler, dış etkenler, vitamin ve mineral eksikliği gibi birçok nedenle yaşanan saç kaybı, saç ekimi operasyonlarıyla restore edilebiliyor. Son bir yılda 70 bin Brezilyalının sağlık turizmi için ziyaret ettiği Türkiye'de faaliyet gösteren saç ekim merkezi Now Hair Time'ın Kurucusu Melik Yağmur, saç ekimi operasyonlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalı aktardı.



“Saç ekimi operasyonundan önce alkol, sigara ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı”

Operasyondan önceki bir hafta boyunca alkol kullanmaması ve 24 saat öncesine kadar ise sigara içilmemesi gerektiğini kaydeden Melik Yağmur, “Saç ekiminin yapılacağı gün hafif bir kahvaltı yapılmalı, aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Doktorla mutlaka kullanılan tüm ilaç ve vitaminler paylaşılmalı. Operasyon günü saça şekil vermek için jöle veya sprey kullanılmamalıdır. Ayrıca saç ekimi için hastaneye gidilirken, kolay çıkarılıp giyilebilecek gömlek veya hırka tarzı giysiler tercih edilmelidir. Bu konularda dikkat edilmemesi durumunda iyileşme süresi uzayabilir hatta saç ekimi işlemi başarısız olabilir” dedi.

“Saç ekimi doğal bir görünüm elde etmenizi sağlamalı”

Saç ekiminde en önemli konunun kişinin saç ekimi sonrasında doğal bir görünüm elde etmesi olduğunu ifade eden Yağmur, “Herkesin kafa ve yüz yapısı farklılık gösterdiğinden standart saç ekimi işlemleri istenilen görünüme kavuşmayı sağlamaz. Kafa ve yüz yapısının yanı sıra yaş, cinsiyet, yüz hatları, alın kası ve ekim yapılacak bölgenin genişliği gibi unsurlar da saç ekimi planlamasını etkiler. Herkese standart bir ekim yapıldığı takdirde kişinin istediği doğal sonuçlar elde edilmeyebilir” diye konuştu.

“Operasyon tam teşekküllü hastanede uzman doktorlar tarafından yapılmalı”

“Saç ekimi her ne kadar basit bir işlem gibi görünse de hastane dışında herhangi bir yerde yaptırılmamalıdır” diyen Yağmur, “Saç ekimi yaptıracak kişinin sağlığı ve saç ekiminin başarısı için hastane ortamı gereklidir. Klinik gibi sadece saç ekimine odaklanılan, gerekli araç ve sağlık personelinin olmadığı yerlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca saç ekimini yaptırılacak yere karar verildikten sonra; işlemin yapılacağı hastane, konaklama hizmeti alınacak otel ve hizmet kapsamının detayları, losyon, şampuan, vitamin temini gibi konular da sözleşme ile netleştirilmelidir” şeklinde konuştu.

“FUE yöntemi fark oluşturuyor”

FUE, yönteminin saç ekimi operasyonları arasında en etkili yöntem olduğunu belirten Yağmur, bu yöntemin geleneksel yöntemlere göre daha konforlu olduğunu söyledi. Yağmur, “Saç ekiminin kısa sürede, dikişsiz, ağrısız ve iz kalmadan yapılmasını sağlayan FUE yöntemi dünya üzerinde en çok kullanılan yöntemdir. Saçın arka kısmından alınan kökler tek tek seyrek bölgeye ekilir. Ayrıca kadınlarda da tıraşsız DHI tekniği kullanılır. Hangi tekniğin kişi için daha uygun olduğuna doktora danışılarak karar verilmeli. Saç ekimi öncesinde, tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda doğal bir görünüm elde etme şansı daha da artar” ifadelerinde bulundu.

“Greft tuzağına düşmeyin”

Saç ekimi işlemlerinde en çok suistimal edilen konunun greft (donör bölgeden çıkartılarak saçsız bölgeye nakledilmek için hazır olan saç folikülleri) sayısı olduğunu söyleyen Yağmur, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Bazı saç ekim merkezleri greft sayısına göre fiyat verirken aslında olması gereken şey kişinin istediği görüntüye kavuşması için kaç grefte ihtiyacı olduğudur. Türkiye'de saç ekimleri maksimum greft sayısı baz alınarak yapılır. Dünyanın en tecrübeli doktorlarının olduğu Türkiye'de, dünya geneline göre saç ekimi operasyonlarında yüzde 50 maliyet avantajı sağlanıyor.”

Saç ekimiyle ilgili tüm merak ettiklerinizi nowhairtime.com ya da Now Hair Time Instagram hesabı üzerinden sorabilirsiniz.