Now Hair Time: Dünyada saç ekiminin yeni merkezi Türkiye!

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte saçlarında dökülme ve seyrelme gibi sorunlar yaşayanlar saç ekimi işlemine yönelmeye başladı. Başarı oranının yüksek olması, fiyatların makul olması ve kısa süreli bir işlem olması sebebiyle saç ekimi son yılların en popüler estetik işlemlerinden birisi halini aldı. Türkiye, fiyat avantajı, teknolojik cihazların üst düzey olması ve doktorların alanında oldukça tecrübeli olması gibi sebeplerden dolayı saç ekim işlemi için tercih edilen ülke konumuna geldi. Türk doktorlarının saç ekimi konusundaki başarıları dünyanın farklı bölgelerinden insanların saç ekimi için Türkiye'ye gelmesini sağlıyor.

“Türkiye'de yurt dışında bulamadıkları ilgiyi buluyorlar”

Yabancıların saç ekimi için talepte bulundukları andan itibaren yakın bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Now Hair Time Genel Koordinatörü Melik Yağmur, “Saç ekimi için Türkiye'ye gelen yabancı misafirlerimiz gösterilen ilgi ve alaka karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Biz elimizden geldiğince Türk misafirperverliğini hissettirerek ülkemizden memnun ayrılmalarını sağlıyoruz” dedi.

“Artık gelişmiş ülkelerden de saç ekimi için Türkiye'ye geliyorlar”

Türkiye'nin saç ekimi konusunda var olan algısının değiştiğini söyleyen Melik Yağmur, “Yıllardır Türkiye'nin ucuz olduğu için tercih edildiğine yönelik yanlış bir algı vardı. Saç ekimi alanına yaptığımız yatırımlar ve yurtdışı tanıtımlarıyla bu algıyı yıktık. Şu an Amerika, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden insanlar saç ekimi için Türkiye'ye geliyor. Ucuzluk algısını tamamen ortadan kalkması için firmalarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

