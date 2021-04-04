Now Hair Time Koordinatörü Melik Yağmur: Saç ekimi operasyonu uzmanlar tarafından yapılmalı”

Saç Ekim operasyonuna karar vermenin aslında operasyondan daha uzun bir süreç olduğunu söyleyen Melik Yağmur, “Hızlı karar verilmesi durumunda pişmanlıklar yaşanabilirken, saç ekiminin iyi ve doğru planlanmadığı operasyonlarda doğal olmayan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle operasyonun yapılacağı merkeze karar vermek en önemli adımlardan biridir” dedi.

Saç ekiminin ciddi bir operasyon olduğunu belirten Melik Yağmur, “Yapılan işlem bütün hayatınız boyunca görünümünüzü etkileyecektir. Saç ekiminde güveninizi artıran doğal görünümlü, başarılı bir sonuç veya doğal görünmeyen üzücü sonuçlar ortaya çıkar. İşte burada önemli olan operasyonu yapacak olan merkezin uzmanlığıdır. Ekim öncesi yapılması gereken işlemler doğru planlanmadığında sonuçlar istenilen şekilde olmayabilir. Merkezimizde ekim öncesi kişiye özel bir planlama yapılır ve kişinin yüz şekline uygun olarak bir saç çizgisi çizilir. Doğru planlama ve titiz bir ameliyat süreci sonrası hastalarımız doğal görünen saçlara yeniden kavuşmuş olur” diye konuştu.

“Saç ekiminde doğal görünüm oldukça önemli bir ayrıntıdır” diyen Melik Yağmur, “O nedenle bu operasyonu profesyonel anlamda işin uzmanları kontrolünde yapan bir klinikte gerçekleştirmek gerekir. Aksi takdirde görünümünden memnun olmayan mutsuz insanların sayısı daha da artacaktır. Saç ekim hizmetini alanında uzman kişilerden almalısınız. Saç ekimi sonrasında pişmanlık yaşamamak ve dökülen saçlarınıza yeniden kavuşmak için bu ayrıntıya özellikle dikkat etmelisiniz. Uzman eller kontrolünde yapılan saç ekim operasyonu sonunda kendinize güveninizi artıracak bir görünüme kavuşabilirsiniz. Böylece hayata daha pozitif bakar ve daha mutlu olursunuz” şeklinde konuştu.

