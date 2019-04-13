Nüfus Müdürlüğünden örnek davranış

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla Fiziki engeli, hastalığı veya yaşlılık sebeplerinden dolayı Nüfus Müdürlüklerine kimlik kartı müracaatında bulunamayan vatandaşların ikamet adreslerinden gezici kayıt terminali ile kimlik kartı başvuruları alınmaya başladı. Engelli veya yaşlı vatandaşların yakınlarının İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaatları halinde gerekli prosedürler başlatıldığı görevli personelin vatandaşın Fiziki engeli, hastalığı veya yaşlıların evine giderek bizzat işlemlerini yaptıkları bildirildi.