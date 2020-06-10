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Nüfuz Edici Bomba'nın teslimatları sürüyor

Nüfuz Edici Bomba'nın teslimatları sürüyor
Nüfuz Edici Bomba'nın teslimatları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba'nın teslimatlarının sürdüğünü bildirdi.

Nüfuz Edici Bomba'nın teslimatları sürüyor - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tübitak Sage tarafından geliştirilen ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği olan, programlanabilir ateşleme zamanlarına sahip ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği bulunan Nüfuz Edici Bomba'nın teslimatlarının sürdüğünü açıkladı.

Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nüfuz Edici Bomba #NEB teslimatlarımız devam ediyor. Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği, programlanabilir ateşleme zamanları, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Hasgül

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