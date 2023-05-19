Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

NBA'de play-off heyecanı tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinin ikinci maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 108-103 maplup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Jokic bu maçtaki performansıyla, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Ev sahibinde Jamal Murray, 37 sayı ve 10 ribaund, Michael Porter Jr. da 16 sayı ve 7 ribaundla katkı verdi. Lakers'ta ise LeBron James ve Austin Reaves'ın 22'şer sayısı ile Rui Hachimura'nın 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Serinin üçüncü maçı, 21 Mayıs'ta Lakers'ın sahasında oynanacak.

Yunus Emre Öztaş





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.