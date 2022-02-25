Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre Nükleer Düzenleme Kurumu kurulacak. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun muhtemel zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken ilke ve esaslar, tarafların sorumlulukları, nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındaki hukuki sorumluluk, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yetki ve sorumlulukları da kanun teklifinde belirleniyor. Ayrıca kuruma görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her turlu analiz, danışmanlık, gözetim, inceleme, araştırma, muayene, test, kontrol, eğitim ve sertifikalandırma gibi teknik destek hizmetlerini sağlamak üzere özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket niteliğinde bir şirket de kurulacak.



Ahmet Umur Öztürk

