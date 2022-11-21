Nükleer enerjinin yeşil olarak tanınması için 'AB Taksonomi' kriterlerinin analizi

Şirketin resmi web sitesinde bulunan Rosatom analizinin yayınlanması, diğer konuların yanı sıra 'yeşil' teknolojileri ve enerji geçişine yönelik yolları ele alan BM Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı (COP27) ile aynı zamana denk getirildi. Analiz, mevcut VVER reaktör teknolojilerinin yanı sıra yakıt döngüsünün kapatılması alanında mevcut ve devam etmekte olan bir dizi yenilikçi gelişmeyle ilgili olarak yapılıyor.

Analiz, AB'nin kriterlerini destekleyen dört ana başlığı değerlendirdi. Bunlar; 'minimum sera gazı emisyonu seviyesinin teyit edilmesi', 'bir nükleer enerji santralinin işletme aşamasında güvenlik', 'nükleer yakıt döngüsü' ve 'NGS ömür döngüsünün son aşaması' olarak yer aldı.



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