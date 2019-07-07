Numan Çürüksu Giresunspor'da

Giresunspor, Menajeri Burak Denizli ile birlikte şehre gelen ve Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ile görüşmede bulunan deneyimli savunma oyuncusu Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Futbol hayatına Trabzon Erdoğduspor'da başlayan 34 yaşındaki deneyimli stoper, Sürmenespor'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla; Ofspor, Orduspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını gidi. Çürüksu, 5 sezondur Osmanlıspor formasını giyiyordu.

İmza töreninin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Sacit Ali Eren, “Anlaşmamız şimdiden her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun” dedi.