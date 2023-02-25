İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı

Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı

Depremin en çok etkilediği ilçelerden biri olan Nurdağı’nda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden ağır hasar alan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.