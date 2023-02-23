Nurdağı konteyner kentinde yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde en ciddi hasarı alan yerlerden biri Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede depremzedeler il etapta çadırlarda barındı.

Daha sonrasında ise depremzede vatandaşlar için konteyner kent, yığma yapı ve prefabrik ev çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde depremzede vatandaşlar için hazırlanarak alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan ilk etap bin konteynere depremzede vatandaşlar yerleştirildi. Depremzede vatandaşlar için hazırlanan ilk etap konteyner kentte yaşam devam ederken bir yandan da vatandaşların her ihtiyacı giderilerek yaralar bir nebze olsun sarılmaya çalışılıyor.

İlçede konteyner teslimat sayısının gün gün artacağı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.