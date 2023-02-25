Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde en ciddi hasarı alan yer Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede 2 bin 500 civarında vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı.

İki büyük depremde ciddi hasar alan Nurdağı ilçesindeki ağır hasarlı ve hasarlı binaların yıkımı ise aralıksız sürüyor. Ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan ve acil yıkılma kararı alınan binaları iş makineleri yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkıyor. Yıkım çalışması yapılan binaların çevresinde güvenlik güçleri tarafından tedbir alınırken, yıkım sahasına insanların girmesi engelleniyor.

Öte yandan ilçede devam eden ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları ve deprem sonrası ilçede meydana gelen hasarın boyutu dron ile havadan görüntülendi.

Said Vakkas Yağcı

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