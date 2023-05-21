Nurdağı'nda köy evleri hızla tamamlanıyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. Çalışmalarda ilk 3 ev tamamlanarak belirlenen hak sahiplerine verildi. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

Köy evleri ile ilgili bilgi veren Mesthöyük köy evleri şantiye sorumlusu İnşaat Mühendisi Ferhan Zana Çoban, “Mesthöyük köyünde şu anda 17 köy evi yapıyoruz. Yan köylerde de inşaat devam ediyor. Amacımız kısa sürede evlerimizi depremzedelere teslim etmek. Şu an bu köyde 3 evin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Köy evlerinin yapımını rekor sürede yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bunları depremzedelere teslim edeceğiz” diye konuştu.

Lider Olgun - Uğur Dönek



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.