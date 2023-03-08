Nurdağı'nda sağlık hizmeti eksiksiz sağlanıyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede 2 bin 500 civarında vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı.

Sağlık hizmetleri düzenli ve eksiksiz olarak sağlanıyor

Yaşanan afetin ardından ilçedeki yaralar bir yandan konteyner kentler ve çadır kentlerde sarılmaya çalışılırken bir yandan da geçici barınma alanları ve kalıcı konutların inşası sürüyor. Deprem felaketinin ciddi yıkıma yol açtığı ilçede sağlık hizmetleri ise düzenli ve eksiksiz olarak sağlanıyor. İlçedeki ve köylerdeki afetzede vatandaşlara ulaştırılan sağlık hizmetleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hastane ve sağlık hizmeti ihtiyacı düzenli ve eksiksiz olarak sağlanıyor. Afetzede vatandaşlarımıza birçok tıbbi branşta, gerekli tıbbi donanımla hizmet veriliyor. Sağlık hizmetleri taramalarla köylere ulaşıyor. Deprem bölgesinden haberlerimiz iyi" ifadelerini kullandı.

Said Vakkas Yağcı

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