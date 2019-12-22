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Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Osmaniye karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. idaresindeki 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler S.A. ve F.A. ile araçlarda bulunan K.A.(69), S.E.(2), M.F.A (6), M.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Gökhan Özbal

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