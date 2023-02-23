Nurdağı'nda yığma yapı, konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları hız kazandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı ilçe Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Yaşanan iki büyük depremin ardından 4 bin 787 bina 'acil yıkılacak', 'ağır hasarlı', 'yıkık' olarak tespit edildi. İlçede evine giremeyen vatandaşlar için yapılan konteyner kent, prefabrik ev ve yığma yapı da çalışmaları da hız kazandı.

İlçede konteyner kent ve prefabrik evler için belirlenen alanlarda bir yandan altyapı çalışmaları yapılırken, diğer yandan da üstyapı çalışmaları hız kazandı. Yığma yapı çalışmalarında duvar örme ve iç yapı çalışmaları hız kazanırken, belirlenen alanlara tırlarla getirilen konteynerler da alanlara yerleştirme işlemi devam ediyor. Bazı noktalarda ise prefabrik evlerin yapımı sürüyor.

Drone ile havadan görüntülenen çalışmalarda kaydedilen aşama net şekilde belli olurken, Nurdağı'ndaki konteyner kent, yığma yapı ve prefabrik ev çalışmalarının ay sonuna kadar ciddi oranda tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor.

Said Vakkas Yağcı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.